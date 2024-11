Repubblica: “Un nuovo Ranocchia al centro del gioco del Palermo di Dionisi”

Filippo Ranocchia torna al centro della scena e punta a riprendersi il cuore del centrocampo del Palermo. Come raccontato da Alessandro Geraci su Repubblica, edizione Palermo, il giovane centrocampista, reduce da prestazioni altalenanti, si prepara ad affrontare lo Spezia in una posizione cruciale, quella di regista, un ruolo che sembra cucito su misura per le sue caratteristiche tecniche.

La scelta di Dionisi, coraggiosa e calcolata, è stata chiara già contro la Sampdoria: fuori Gomes, uno dei giocatori più utilizzati in stagione, per lasciare spazio a Ranocchia. Una decisione che punta sulla qualità al posto della quantità, come sottolinea Geraci. Verticalizzazioni, cambi di gioco, lanci precisi e una pericolosità costante nelle conclusioni da fuori area sono il repertorio che Ranocchia ha mostrato contro i doriani, dimostrando di poter essere il faro tecnico di cui il Palermo ha bisogno.

Nonostante il passato recente sia stato segnato da infortuni, come la lesione al bicipite femorale che ha interrotto un momento magico lo scorso anno, l’ex Juventus sembra ora pronto a rilanciarsi. Le sue parole nel ritiro pre-campionato a Livigno suonano come una promessa: «Lavoro ogni giorno per essere un leader, per dare un grande contributo e raggiungere i traguardi».

Il tecnico Alessio Dionisi, dopo averlo già impiegato come mezzala e trequartista, ora punta su di lui come regista, un ritorno alle origini per Ranocchia, che aveva già interpretato questo ruolo a Perugia e nella Juventus U23. Con il modulo a tre centrocampisti provato durante la sosta, l’obiettivo è chiaro: aumentare il peso offensivo della squadra, affiancando Ranocchia a Verre per supportare un attacco che finora ha segnato troppo poco.

La sfida contro lo Spezia sarà un test fondamentale per il 23enne, che dovrà dimostrare di poter essere una pedina insostituibile nello scacchiere rosanero. E, chissà, magari contribuire al tanto agognato ritorno in Serie A, anche con un gesto simbolico: Ranocchia ha promesso di tagliarsi i capelli in caso di promozione, un fioretto che rappresenta la determinazione di un giovane pronto a diventare un leader. Per il Palermo, e per Ranocchia, è tempo di risposte. E come sempre, sarà il campo a parlare.