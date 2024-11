Reggiana, Fiamozzi: «Catanzaro? Gara fondamentale. Vogliamo portare a casa i tre punti»

Il calciatore della Reggiana Fiamozzi, è intervenuto per esprimere un suo parere in vista della prossima sfida dei suoi contro il Catanzaro:

«Il Catanzaro è una squadra difficile da affrontare e che ha bisogno di punti come noi. Per il nostro percorso sarà una partita fondamentale e vogliamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo cercare di mettere mattoni pesanti per il nostro obiettivo. Il Catanzaro ha cambiato tanto, dai giocatori alla guida tecnica e al direttore, e quindi ha bisogno di tempo. Questo però non toglie nulla al valore dei giocatori che possiedono. Da parte nostra ci sarà grande attenzione e voglia di fare risultato. Speriamo quella di Bari sia stata la partita della svolta per noi e che sia scattato quel qualcosa che come gruppo squadra già sappiamo di avere. Iemmello? Nel Catanzaro ci sono tanti attaccanti e giocatori di qualità oltre a lui».