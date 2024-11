Problemi nella circolazione della metro: Bayern-Benfica inizia con 15 minuti di ritardo

In questi minuti si stanno giocando le ultime partite della quarta giornata di Champions League, in programma alle ore 21. Bayern Monaco-Benfica, però, è iniziata con quindici minuti di ritardo per permettere ai tifosi di arrivare allo stadio puntuali dopo un malfunzionamento nella linea della metro:

“A causa della difficoltà di molti visitatori ad arrivare allo stadio, il calcio d’inizio sarà ritardato di 15 minuti.

Sistemato il malfunzionamento della casella di segnalazione, che ha causato ritardi nella circolazione della metro verso lo stadio.”