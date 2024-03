Primavera Palermo: cadono i baby rosa al “Pasqualino”, il Napoli vince di misura 0-1

Termina il match valido per il campionato di Primavera 2 tra Palermo e Napoli. Anche la seconda frazione di gioco, così come la prima, si mantiene equilibrata fino alla rete del vantaggio degli ospiti. Il numero 8 Gioielli al 63′, indirizza di testa una palla vagante al centro dell’area, nulla da fare per Nespola che prova a deviare ma non riesce ad opporsi al tiro. I baby rosa cadono, dunque, 0-1 al “Pasqualino”.

