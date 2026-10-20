Prima pagina Tuttosport: “Roma e Napoli olé”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Italia, era ora!

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sicilia liberata ma solo a metà”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Fondi in arrivo, i Tir ripartono”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli e Roma si rilanciano”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi mai così veloce”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il blocco si sposta sulle autostrade”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti sul filo”

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Prima pagina Tuttosport: “Spalletti Obbligo di fiducia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Segre è l’uomo ovunque”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Rivolta dei Tir, Sicilia assediata”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da record”

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Prima pagina Tuttosport: “Nè cuore Nè rispetto”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo che va in fuga raccoglie anche record”

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Ultimissime

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Palermo, Jacobelli: «Inzaghi vola, il City Group ha costruito una macchina da gol. La Serie A è il grande sogno»

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Mantova, Modesto a Rai Sport: «Abbiamo messo in grande difficoltà il Palermo. Con i rosanero non sono ammesse distrazioni»

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Repubblica Palermo: “Inzaghi, la cooperativa del gol fa volare i rosanero: dieci marcatori diversi e miglior attacco della Serie B”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, nuovo stadio: il club risponde ai rilievi del Comune. Chiarimenti su 256 milioni e ricavi pubblicitari”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani rilancia la sfida a Palumbo. Il brasiliano vuole prendersi la scena, Bani torna in campo con il tutore”

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