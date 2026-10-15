Prima pagina Tuttosport: “In due è un’altra storia”

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La Juventus vince in Spagna

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un due tre Cisse”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Gasolio, lotta ai rincari E i Tir ora si fermano”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il mago è Johnsen”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “All’Ars una manovra dimezzata”

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Prima pagina Tuttosport: “Mou-Rudiger, così fa Malen”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i leader spingono Inzaghi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Schifani: “Forza Italia? Non è in salute”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scempions”

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Prima pagina Tuttosport: Juve: “Balogun o Sorloth”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, l’arma di Inzaghi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Schifani avanti ma niente bis Tajani: “Serve il cambiamento”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “«I soldi nel pendolo? Prestiti»”

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Bardi: «Il Palermo ha un potenziale da categoria superiore. Noi siamo più collettivo, ci faremo valere»

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Tuttosport: “Italia, in arrivo altro “oriundo” per Mancini”

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Repubblica: “Sfida tra Palermo e Mantova. Confronto tra attacchi letali”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, skatepark da un milione di euro inaugurato con Abodi ma ancora chiuso. A Bonagia è polemica”

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Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo, Bardi ritrova i rosanero. L’ex portiere chiamato a fermare Johnsen e Pohjanpalo”

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