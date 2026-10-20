Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli e Roma si rilanciano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Vittorie in Champions

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi mai così veloce”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il blocco si sposta sulle autostrade”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti sul filo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Spalletti Obbligo di fiducia”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Segre è l’uomo ovunque”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Rivolta dei Tir, Sicilia assediata”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Nè cuore Nè rispetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo che va in fuga raccoglie anche record”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti a picco”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “I rosa sbancano pure Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo vince a Mantova Ora dietro i rosa c’è il vuoto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026

Ultimissime

iachini

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, casting a tre per la panchina: Mignani, D’Angelo e Caserta in corsa. Spunta anche Iachini”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (13) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, 10 anni senza la A. L’impresa adesso è possibile”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
pagliuca

La Nazione: “Carrarese, stangata per Pagliuca: tre giornate di squalifica. Il club attacca il quarto ufficiale prima del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Corriere dello Sport: “Sampdoria, salta Giampaolo: due ostacoli fanno naufragare l’accordo. Lombardo pronto per il Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
pagliuca

Corriere dello Sport: “Carrarese, effetto Pagliuca prima del Palermo. Due vittorie di fila, ma il tecnico salterà il Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026