Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Como in paradiso”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
Screenshot 2026-10-22 071240

Che vittoria contro il Manchester United

Altre notizie

Screenshot 2026-10-22 060108

Prima pagina Corriere dello Sport: “Un sogno giocare a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
Screenshot 2026-10-21 093359

Prima pagina Tuttosport: “Roma e Napoli olé”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Screenshot 2026-10-21 092251

Prima pagina Repubblica Palermo: “Sicilia liberata ma solo a metà”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Screenshot 2026-10-21 081722

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Fondi in arrivo, i Tir ripartono”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Screenshot 2026-10-21 072320

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli e Roma si rilanciano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Screenshot 2026-10-21 060526

Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi mai così veloce”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Screenshot 2026-10-20 075240

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il blocco si sposta sulle autostrade”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-20 070958

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti sul filo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-20 073718

Prima pagina Tuttosport: “Spalletti Obbligo di fiducia”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-20 061329

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Segre è l’uomo ovunque”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-20 090218

Prima pagina Repubblica Palermo: “Rivolta dei Tir, Sicilia assediata”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-19 063053

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026

Ultimissime

palermo padova 2-1 (1) FOTO DI SQUADRA

Gazzetta dello Sport: “Serie B, il Palermo è il re degli stipendi: oltre 33 milioni per giocatori e tecnici. Spesa aumentata di 3,5 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
Screenshot 2026-10-22 070721

La Nazione: “Carrarese, Belloni sfida il Palermo: «Li rispettiamo, ma non abbiamo paura»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
malagò

Corriere dello Sport: “FIGC, Malagò verso la ricandidatura ma la Serie A frena. Dubbi e tensioni a due settimane dalla scadenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
faaad03a9d

Corriere dello Sport: “Sampdoria, scelto D’Angelo: accordo fino al 2028. Sabato l’esordio contro il Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
palermo mantova logo coppa italia (8) bani

Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, il Barbera punta al tutto esaurito. Pierozzi recuperato, Bani ancora a parte”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026