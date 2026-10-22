Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi, l’ora del turnover. Nasce il doppio Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
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Tre partite in 7 giorni

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’Isola tra blocchi dei Tir e occupazioni”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Como in paradiso”

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Prima pagina Tuttosport: “Como, storica impresa”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Scontro fra gli autotrasportatori”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Un sogno giocare a Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Roma e Napoli olé”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sicilia liberata ma solo a metà”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Fondi in arrivo, i Tir ripartono”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli e Roma si rilanciano”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi mai così veloce”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il blocco si sposta sulle autostrade”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti sul filo”

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Escl. Semplici: «Nel 2024 vicino al Palermo, mi sarebbe piaciuto allenarlo. I rosanero possono vincere il campionato»

Angelo Giambona Ottobre 23, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi, l’ora del turnover. Nasce il doppio Palermo”

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Europa League: il Milan cade a Bournemouth, pari tra Besiktas e Crystal Palace. I risultati finali

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Conference League: Atalanta battuta 2-0 dall’Ajax, vincono Monaco e Braga. I risultati finali

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Avellino, nuovo stadio: progetto in dirittura d’arrivo e investimento da 120 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026