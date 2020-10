«Sono contento per l’Avellino che dopo tanti anni di difficoltà e tanta sofferenza dei tifosi, ha ora una società forte, un presidente che investe e che sta facendo ottime cose. Il mercato è stato fatto bene fino ad ora, con investimenti importanti anche su calciatori di categoria superiore e quindi sicuramente si punta ad un campionato di vertice, così come con il mister. E’ stato preso un allenatore, come Piero Braglia, che è tra i migliori in circolazione e devo dire che l’Avellino si candida per un ruolo da protagonista. Insomma l’Avellino ha fatto un mercato per stare tra i piani alti. E’ un girone con tante grandi squadre che si giocheranno la promozione in B e bisogna lottare su ogni campo perchè poi le insidie sono dietro l’angolo. Ci sono piazze straordinarie, come Palermo, Foggia, Avellino, Catania, Catanzaro. Per me, però, la squadra da battere resta il Bari e se la gioca con la Ternana. Le altre stanno dietro. Il Palermo non ha tutto uno squadrone. L’Avellino? Un’outsider che può fare il suo campionato e ambire a posizioni importanti in classifica. Poi, un’outsider non è detto che non possa trasformarsi in qualcos’altro».

Queste le parole dell’ex ds della Juve Stabia, Ciro Polito, rilasciate ai microfoni di “Sportchannel 214” in merito al campionato di Lega Pro.