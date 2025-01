Pisa in ansia, Tramoni è out: in dubbio la sua presenza contro il Palermo

Ore concitate in casa Pisa per le condizioni fisiche di Matteo Tramoni. Come riportato, infatti, dalla Gazzetta dello Sport, Il giocatore è alle prese con un problema al polpaccio e dovrà, con ogni probabilità, saltare altre due partite. E’ certa la sua assenza in vista della prossima sfida contro la Salernitana, ma nelle ultime ore sembrerebbe in dubbio anche per la gara interna, in programma venerdì 31 gennaio al Renzo Barbera, proprio contro il Palermo di Alessio Dionisi.

L’assenza del giocatore si è già fatta sentire: nei sette incontri disputati senza di lui, i nerazzurri hanno collezionato una sola vittoria, sintomo dell’importante tecnica e tattica del classe 2000 nello scacchiere di Filippo Inzaghi.