Palermo verso il Brescia: ripresa la preparazione a Veronello. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il report dell’allenamento odierno in vista della.prima gara di campionato contro il Brescia.

Ecco il report:

“È ripresa oggi a Veronello la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Brescia.

La squadra guidata da Alessio Dionisi ha lavorato divisa in due gruppi: seduta di recupero per chi ha giocato oltre settanta minuti nella partita di ieri contro il Parma, mentre forza in palestra, avviamento tecnico, un’esercitazione sulla fase offensiva e partite in una porzione ridotta del campo per il resto della squadra”.