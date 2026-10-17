Palermo, Inzaghi: «Sei vittorie in sette partite? È solo la base di partenza. Con la Carrarese voglio il Barbera pieno»

Il Palermo continua a vincere e consolida il primato in Serie B. Dopo il successo per 2-0 sul campo del Mantova, firmato dalle reti di Segre e Hernani, Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero, commentando lo straordinario avvio di campionato, la forza del gruppo e la prossima sfida contro la Carrarese.

Interrogato sulle sei vittorie conquistate nelle prime sette giornate, un avvio mai registrato prima dal Palermo in Serie B, il tecnico ha invitato a non accontentarsi: «Noi siamo contenti, ma questa deve essere la nostra base di partenza. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo migliorare, perché possiamo migliorare molto. Ci teniamo stretto quello che stiamo facendo, ma la squadra può migliorare ancora molto e già da domenica con la Carrarese sarà una partita complicata, se non la affronteremo nel modo giusto».





Inzaghi si è poi soffermato sulle due vittorie consecutive in trasferta, sottolineando soprattutto l’atteggiamento e la compattezza dello spogliatoio: «Ho chiesto ai ragazzi di far vedere alla nostra gente le qualità che hanno, le qualità morali, le qualità tecniche e la voglia di lottare, chiunque entri dalla panchina. Oggi erano tutti pronti al gol di Hernani, tutta la panchina era ad abbracciare Hernani, chi gioca di più, chi gioca di meno, e questa è la nostra forza».

Particolarmente significativa l’esultanza dell’allenatore in occasione del raddoppio firmato da Hernani. Inzaghi ha spiegato il motivo della sua gioia: «Lì ho visto la palla che entrava piano piano, poi Hernani è un giocatore che conosco bene, so quanto ci tiene, so che aveva voglia di sbloccarsi, di fare gol. Abbiamo giocatori come Palumbo in quel ruolo molto importanti, avranno modo e spazio di dimostrare il loro valore come stanno facendo».

Infine, lo sguardo si è spostato sulla prossima partita contro la Carrarese, reduce dalla vittoria contro il Modena. Il tecnico rosanero ha elogiato il lavoro di Guido Pagliuca e lanciato un appello ai tifosi in vista della sfida al Renzo Barbera: «La Carrarese con Pagliuca ha cambiato marcia, Pagliuca è un grande allenatore. Noi giochiamo nel nostro stadio, abbiamo bisogno della nostra gente. Mi auguro che ci sia il sold out perché questa squadra merita lo stadio pieno e merita di fare un’altra grande partita. Dovremo essere tutti insieme per battere la Carrarese, perché non sarà una partita semplice».