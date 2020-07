Oggi si è tenuto un consiglio comunale fiume e serviva per decidere sull’assegnazione del “Barbera“ al Palermo. Il consiglio comunale, tra le tante normative, ha deciso di destinare metà tribuna autorità alle scuole e ai disabili. Di seguito la nota con la quale viene annunciato:

“Durante il voto finale sulla concessione dello stadio Barbera il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno presentato dal capogruppo della Lega Igor gelarda e sottoscritto anche dai gruppi consiliari di Forza Italia, Avanti insieme e Italia Viva che prevede che la metà dei posti riservati in tribuna alle autorità sia destinato agli studenti delle scuole elementari e medie e a cittadini con disabilità“.

Il consigliere Gelarda, promotore di questo OdG, ha dichiarato: “Sono contento che il consiglio comunale abbia approvato all’unanimità il mio OdG che prevede di riservare a studenti e cittadini con disabilità la metà della tribuna d’onore. È un gesto concreto e di solidarietà da parte del consiglio comunale. Di apertura dello Stadio, con il suo valore sociale, verso i palermitani. Mi dispiace per le polemiche sollevate da chi ha pensato che io volessi mantenere dei privilegi come i biglietti gratis per i consiglieri comunali, di cui personalmente non ho mai usufruito. Ma a queste polemiche preferisco rispondere con delle proposte positive, senza dare caccia alle streghe. Abbiamo tutti un sogno, che il Palermo torni presto in serie A“.