Palermo, Hernani: «Inzaghi decisivo nella mia scelta. Il mio sogno è andare in Serie A e restare qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (1) hernani

Il rapporto con Filippo Inzaghi, il progetto rosanero e un obiettivo ben preciso: conquistare la Serie A con il Palermo e continuare a vestire questa maglia. Hernani Azevedo Junior, intervistato in esclusiva da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport-Stadio, ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a scegliere il club siciliano dopo l’esperienza al Monza.

Perché ha scelto Palermo?


«Inzaghi. L’ho avuto a Reggio Calabria, è stata una delle mie migliori annate. Sarei voluto restare a Monza ma poi ci sono esigenze diverse per le società e per noi come professionisti. Per me la cosa più importante è esprimere quello che sento, avere la gioia di giocare. E il rapporto con Inzaghi è stato decisivo nella scelta di venire qua. Il Palermo mi offriva delle sicurezze, un mister che conosco e il progetto molto preciso della società. Oggi ho solo un sogno, portare Palermo in A e poi non andare via».

Nell’intervista raccolta da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport-Stadio, il centrocampista brasiliano ha parlato anche della passione che contraddistingue l’allenatore rosanero.

Ci racconti qualcosa di inedito su Inzaghi. E lei da brasiliano, non gli chiede mai dei suoi trascorsi con Kakà, Ronaldinho o Rivaldo?

«La cosa più incredibile è quanto sia ancora appassionato di calcio: è come un bambino che vive il suo sogno, riesce a trasmettere tutto quanto ha vissuto e lo si vede da come si comporta in panchina. La squadra lo nota e lo segue. Kakà era il mio mito, l’altro giorno in aeroporto gli ho chiesto di lui: gli si illuminano ancora gli occhi ma soprattutto mi ha spiegato che oltre a un campione era un ragazzo bravo ed educato».

Un legame, quello con Inzaghi, che ha dunque avuto un peso determinante nella decisione di trasferirsi in Sicilia. Come emerge dalle parole riportate da Vannini sul Corriere dello Sport-Stadio, Hernani ha ritrovato un allenatore con il quale aveva già vissuto una delle migliori stagioni della propria carriera.

Il brasiliano, che ha sottoscritto un contratto biennale, guarda già oltre l’attuale campionato. Il traguardo, ribadito nell’intervista concessa a Paolo Vannini del Corriere dello Sport-Stadio, non è soltanto riportare il Palermo nella massima serie, ma continuare a far parte del progetto anche dopo un’eventuale promozione.

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