Palermo-Cesena, Prestia: «Buon punto su un campo difficilissimo»

Il capitano Giuseppe Prestia, giocatore del Cesena ha parlato in mixed-zone al termine del pareggio contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sapevamo che il Palermo è una squadra con grande fisicità e grande corsa, però credo che soprattutto nel secondo tempo la squadra abbia risposto bene, facendo girare la palla e creando occasioni. È un buon punto in un campo secondo me difficilissimo, ora andiamo avanti e continuiamo a lavorare con entusiasmo. Dobbiamo entrare nell’ottica che non siamo più in Serie C ma siamo in Serie B, dove tutte le squadre sono valide. Cerchiamo soprattutto di concedere il meno possibile agli avversari, però sappiamo che le squadre forti e tante di queste sono attrezzate anche per il salto di categoria, non dobbiamo dimenticare che in campo c’è sempre anche l’avversario».

«Cerchiamo di affrontare ogni partita sempre al massimo, quella di mercoledì è senza dubbio un’altra occasione per fare bene, è una competizione alla quale teniamo e sono certo che daremo il massimo anche nel match di Coppa Italia».