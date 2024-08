Palermo: Caffè Trinca è il nuovo Training Kit Front Partner. Il comunicato

Il Palermo ha un nuovo Training Kit Front Partner: Caffè Trinca. A renderlo noto è lo stesso club rosanero, mediante il seguente comunicato ufficiale:

“Caffè Trinca è il nuovo Training Kit Front Partner e Official Coffee per la stagione 2024-2025. Il brand siciliano sarà presente nel front della maglia del Training Kit che i rosanero indosseranno durante gli allenamenti e nella maglia Warm Up di tutte le gare ufficiali.

Azienda Siciliana fondata nel 2013 da Giuseppe Trinca, specializzata nel mondo del caffè monodose, Caffè Trinca produce cialde e capsule compatibili con tutti i sistemi in commercio ed e presente su tutta la grande distribuzione Siciliana, puntando sempre più ad una maggiore presenza nel mercato Italiano ed estero.

Con l’impegno costante per la qualità e l’innovazione, Caffè Trinca soddisfa anche i palati più esigenti portando con sé quel tocco mediterraneo che la contraddistingue, un viaggio sensoriale nel cuore della Sicilia, per un’esperienza di gusto autentica, indimenticabile e che ti faccia sentire a casa”.