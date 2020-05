Fabio Pagliara, divenuto primo esponente della cordata Sigi Spa, che sta trattando l’acquisto del Catania ha voluto pubblicare un post sul proprio profilo Facebook in merito alla situazione della società etnea. Di seguito le sue parole:

“Molti tifosi, appassionati, cittadini mi domandano cosa ne pensi delle ultime vicende del Calcio Catania.

Io credo che il Covid ci abbia lasciato un’eredità e una parola chiave: RESPONSABILITÀ.

Per questo, responsabilmente e serenamente, penso sia giusto non commentare e aspettare.

Sperando che vinca il senso di responsabilità di tutti per salvare posti di lavoro, storia e dare una prospettiva futura al Catania e a quello che rappresenta.

Per quanto mi riguarda sono sereno, perché convinto di aver fatto tutto il possibile per arrivare a un risultato che sarebbe di tutta la città.

Non avendo voglia né bisogno di cercare “visibilità”, da adesso aspetterò in rispettoso silenzio.

C’è bisogno di “fare” in questo momento.

Mi auguro che presto, anche per i nostri straordinari tifosi e per la città in generale, si torni a parlare di calcio.

Quello che ci piace, sul campo, al Massimino come in ogni parte d’Italia.

Senza scordarci mai che il calcio che amiamo è un gioco, dietro il quale, però, ci sono storie di uomini e donne, di passione, di amore.

Incrociamo le dita”.