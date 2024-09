Napoli-Palermo: azzurri in campo con il lutto al braccio per le vittime del crollo di Saviano

In occasione della gara Napoli-Palermo, valida per il secondo turno di Coppa Italia, in programma domani, giovedì 26 settembre, alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli – secondo quanto rende noto il Comune di Saviano – scenderà in campo con il lutto al braccio in ricordo delle vittime dello scoppio della palazzina avvenuto a Saviano domenica scorsa. Prima della gara le due squadre osserveranno un minuto di raccoglimento. In occasione dei funerali, la società deporrà una maglia della squadra con il nome Giuseppe e il numero 10 sulla bara del piccolo tifoso azzurro, una delle vittime del crollo.

