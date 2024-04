Montorfano: «Cremonese? Pagano qualche problema nella condizione fisica»

Mario Montorfano, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi soprattutto sulla Cremonese.

«Cremonese? Io vedo tutte le partite e devo dire che nelle ultime quattro ci sono state tre sconfitte. La partita contro la Ternana ha avuto due facce. I grigiorossi ci hanno provato in tutti i modi a fare gol. Con i due innesti freschi, la Ternana ha sfruttato il fatto che la Cremonese si fosse buttata in avanti. Ci sono oggettivamente cose da migliorare. Leggendo le statistiche la Cremonese è una di quelle che calcia di più e una di quelle che spreca di più. Quali possono essere i problemi? La Cremonese è una squadra “piuttosto matura”. Sabato la temperatura era molto alta e si è visto qualche problema della condizione fisica. Per me la stanno pagando perché in questo momento esce più fuori. C’è anche un calendario molto complicato. I giocatori vengono considerati e valutati secondo l’aspetto fisico ma quello psicologico è fondamentale. La Cremonese è sempre stata lì davanti e non vorrei che crescesse un’eccessiva preoccupazione della classifica. Ogni partita va giocata perché sono tutte difficili. Il Como contro il Catanzaro ha vinto nonostante nel primo tempo non avesse toccato palla. Bari? »Sono situazioni difficili da valutare. Per un minuto lo scorso anno non sono arrivati in Serie A. In questa stagione, invece, stanno andando molto male. Hanno perso tante gare».