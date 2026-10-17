Mantova-Palermo, Modesto: «Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato. Ho sbagliato io, mi prendo le colpe»

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Palermo allo stadio “Danilo Martelli”, il tecnico del Mantova, Francesco Modesto, è intervenuto nella consueta conferenza stampa postpartita, analizzando la prestazione dei biancorossi e assumendosi la responsabilità di alcune scelte effettuate durante l’incontro. L’allenatore ha elogiato il primo tempo della sua squadra, riconoscendo allo stesso tempo il valore della formazione guidata da Filippo Inzaghi.

«Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa di veramente bello. Con la spinta del pubblico i ragazzi andavano sempre più veloci. La forza del Palermo la conosciamo tutti, spesso e volentieri loro hanno cercato la palla lunga e noi vincevamo spesso i duelli».





Modesto ha poi fatto autocritica, soffermandosi sugli errori commessi nella gestione della partita: «I ragazzi li ho messi io in difficoltà e lo dico pubblicamente. Ho sbagliato nella comunicazione con loro e ho messo qualcuno che non era ancora pronto per queste partite. Rovinare una partita così mi dà noia».

Il tecnico è tornato sulle proprie responsabilità, riconoscendo anche la qualità della rosa rosanero: «La forza del Palermo la conoscevamo e sappiamo cosa potevano dare loro con i cambi. Ho sbagliato io delle valutazioni e mi prendo queste colpe. Dovevo fare meglio nella gestione dei cambi».

Nonostante il risultato, Modesto ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori davanti al pubblico del Martelli: «Io vedo come gioca e come si allena la mia squadra e la crescita dalla prima partita a oggi. Vedere uno stadio così, che apprezza, vuol dire che è piaciuto l’atteggiamento, più che il risultato che non c’è stato».

Guardando al futuro, l’allenatore ha escluso possibili ripercussioni negative sulla squadra: «Contraccolpo? No, gli deve solo dare forza. Ci sono margini importanti per questa squadra. I ragazzi è normale che siano delusi, però abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato. Da lunedì si lavora per la prossima partita perché dobbiamo ripartire».

Infine, Modesto ha commentato l’ammonizione di Bani e le condizioni di alcuni calciatori del Mantova: «Un arbitro di questo livello è difficile che sbagli. Se su Bani ha dato l’ammonizione vuol dire che era così. Non mi voglio attaccare a nient’altro. Sia Ignacchiti che Kouda in settimana avevano avuto dei problemi. Silva, invece, ha avuto una distorsione della caviglia, ma non c’è nulla di grave e i rientri sono imminenti».