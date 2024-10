LIVE SERIE B PALERMO-REGGIANA 2-0

Il Palermo di Dionisi dopo il pari beffa di Modena torna al Barbera per affrontare la Reggiana nella gara valida per la 10^ giornata. Un’occasione per i rosanero di conquistare la prima vittoria casalinga della stagione. Il tecnico si affida a Desplanches sui pali; difesa formata da Baniya e Nikolaou con Diakitè e Ceccaroni sulle fasce. In mezzo al campo Segre con la fascia da capitano al braccio; con lui Gomes e Verre. In attacco agiranno Henry con Di Francesco e Insigne.

Ecco la cronaca testuale live del match:

PRIMO TEMPO

32‘ – Gomes davanti all’area passa a sinistra per Di Francesco che da posizione defilata conclude in porta ma trova Bardi a metterla in angolo.

26‘ – GOOOOL PALERMO!!! Insigne conclude in porta ma trova la respinta di Bardi. Respinta che finisce tra i piedi di Henry che a porta spalancata non sbaglia e segna il doppio vantaggio rosanero.

25‘ – Verre riceve a centrocampo e prova a servire Insigne lanciato verso la porta ma il portiere interviene.

21‘ – Palermo ancora all’attacco: Diakitè dalla fascia la mette in mezzo, Henry stacca di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa.

16‘ – Gol confermato. Dopo un breve check al Var per un presunto fallo di mano la rete viene convalidata.

14′ – GOOOOL PALERMO! Rosanero in vantaggio. Di Francesco tenta da fuori area la conclusione, ma la palla viene respinta e finisce tra i piedi di Gomes che sferra un destro a giro e va a segno.

8′ – Lo stesso Di Francesco dopo pochi secondi lancia un avanti Henry che non trova i tempi giusti ma conquista un calcio d’angolo.

7‘ – Di Francesco ruba palla ad un avversario e riparte ma viene fermato per fallo.

4′ – Primi minuti di studio per entrambe le squadre con i rosanero a tentare la prima azione offensiva del match

1‘ – Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Desplanches, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre (Cap.), 11 Insigne, 17 Di Francesco, 20 Henry, 23 Diakité, 26 Verre, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

REGGIANA: 22 Bardi (Cap.), 5 Sersanti, 6 Stulac, 7 Marras, 10 Vido, 13 Meroni, 15 Fiamozzi, 24 Fontanarosa, 25 Ignacchiti, 44 Lucchesi, 80 Girma. A disposizione: 1 Motta, 8 Cigarini, 16 Reinhart, 17 Libutti, 18 Okwonkwo, 23 Pettinari, 27 Maggio, 29 Urso, 30 Vergara, 31 Sampirisi, 87 Nahounou, 90 Portanova. Allenatore: Viali.

ARBITRO: Massimi (Termoli).

AA1: Vecchi (Lamezia Terme).

AA2: Catallo (Frosinone).

IV UFFICIALE: Ubaldi (Roma 1).

VAR: Minelli (Varese).

AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI: Gomes al 14′, Henry 26′

NOTE: