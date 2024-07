Live Palermo-Rapperswil 0-1

Termina senza gol il primo tempo dell’amichevole del Palermo al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda affronta la Rapperswill, squadra svizzera militante nella Promotion League, campionato di terza divisione.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

84′ – Il Rapperswil sblocca il match. Wiskemann realizza un gol di tacco su cross basso di Morgado

82‘ – Gara fino a qui senza emozioni o occasioni particolari.

71 ‘ – Ultimi cambi per Dionisi: fuori Brunori e Saric, dentro Corona e Fella.

65′ – Altro cambio per il Palermo: fuori Insigne, dentro Broh.

60′ – Cambi per il Palermo: fuori Lucioni e Vasic, dentro Devetak e Damiani.

53′ – Cambio per il Palermo: fuori Di Francesco, dentro Di Mariano.

52‘ – Scambio ripetuto tra Insigne e Di Francesco all’interno dell’area di rigore avversaria che si conclude con il tiro del numero 17, debole e parato dal portiere del Rapperswil.

50′ – Proprio il neo entrato Peda lancia il primo squillo della ripresa: colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Palla alta.

46‘ – Riprende il match: in campo Peda al posto di Graves.

PRIMO TEMPO

45′ – Termina il primo tempo.

43′- Occasione per il Palermo: conclusione di sinistro di Saric dalla distanza. Palla fuori.

36′ – Colpo di testa di Ajeti, ben parato da Gomis.

30′ – Imbucata di Insigne per Brunori che però passa troppo lungo per Saric. Nessuna occasione per i rosanero.

24′– Altro tentativo di Brunori: tiro debole di sinistro parato senza problemi da Grob.

19′ – Colpo di testa di un giocatore del Rapperswil sugli sviluppi di un calcio d’angolo, nessun pericolo per Gomis.

12′ – Ci prova Graves con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla però termina alta.

8′ Cross di Buttaro dalla fascia sinistra, Brunori ci prova ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

5′ – Saric serve Insigne, ma il pallone diventa troppo lungo a causa del terreno di gioco bagnato dalla pioggia.

3‘ – Diakité ci prova! La sua conclusione, tuttavia, è debole e non crea problemi al portiere avversario. L’azione nasce da un calcio di punizione battuto da Insigne.

1′ – Inizia il match

La formazione iniziale:

Gomis, Graves, Gomes, Lucioni, Brunori, Insigne, Vasic, Di Francesco, Diakité, Buttaro, Saric

A Disposizione

Nespola, Di Mariano, Broh, Damiani, Corona, Peda, Devetak, Fella.

Marcatori: Wiskemann all’84’