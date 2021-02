«Tra la B e la C ci sono dinamiche diverse, proposte diverse, interpretazioni, campi. Serve quindi un giusto mix, con gente che ti trascina nel cuore della categoria, o pazienza. Il Bari ha la possibilità di salire, se non sarà questo anno sarà il successivo, non capisco la fretta: ricordo che il tempo perso per salire è servito a risanare una società che era fallita, si stanno mettendo radici profonde. E solo quando ci sono queste poi si rimane in piedi per più tempo.

Dai momenti no se ne esce con il continuare a credere nei valori e nei principi di un progetto, è inutile buttare tutto, anche se i risultati non sono esattamente uguali a quelli sperati. Ma ci sono tante strade per arrivare agli obiettivi, una di queste a esempio è quella dei playoff: perché non dover credere in qualcosa di alternativo alla prima idea? La negatività non ha mai un profitto. Il progetto c’è, l’importante è arrivare». Queste le parole di Nicola Legrottaglie, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito alla stagione del Bari.