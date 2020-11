L’edizione odierna de “La Sicilia” parla della distribuzione del vaccino anti-Covid.

Trecento punti per la distribuzione in tutta Italia – scrive il quotidiano -, e l’avvio di un bando per l’acquisto di oltre 100 milioni di siringhe per la somministrazione del siero.





Nei 300 punti saranno distribuite le prime 3,4 milioni di dosi del vaccino della Pfizer che dalla fine di gennaio dovrebbero consentire di vaccinare 1,7 milioni di italiani.