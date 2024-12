La Nazione: “Carrarese, Calabro mette nel mirino le Aquile. Fattore campo decisivo per fermare il Palermo”

Dopo il tutto esaurito registrato contro il Pisa, lo Stadio dei Marmi di Carrara si prepara ad accogliere un’altra sfida di alto livello. Sabato alle ore 15, la Carrarese ospiterà il Palermo, una delle formazioni che in estate era tra le principali candidate alla promozione in Serie A grazie a un mercato ambizioso. Nonostante un avvio di stagione altalenante, i rosanero mantengono intatto l’obiettivo di raggiungere la vetta della classifica.

La vittoria convincente dello scorso weekend contro lo Spezia ha ridato entusiasmo alla tifoseria palermitana, che ha risposto in massa: i biglietti per il settore ospiti sono stati bruciati in poche ore. Saranno oltre 600 i supporter siciliani presenti sugli spalti, pronti a sostenere la squadra guidata da Alessio Dionisi. Dall’altro lato, la prevendita dei biglietti per i tifosi di casa procede più lentamente, ma l’importanza del match lascia presagire un’altra grande cornice di pubblico, sulla scia di quanto accaduto contro il Pisa.

Carrarese, punti preziosi in casa

Per la Carrarese, gli impegni casalinghi si confermano fondamentali. I punti raccolti tra le mura amiche rappresentano un tesoro prezioso in un campionato competitivo, e la sfida contro il Palermo sarà solo la prima di una serie di partite impegnative. Nel finale di girone d’andata, gli azzurri affronteranno avversari di alto livello come Brescia e Sampdoria, oltre al Cosenza, che senza penalizzazione vanterebbe una posizione ben più alta in classifica.

Palermo: solidità difensiva e attacco da ritrovare

Il Palermo, nonostante qualche difficoltà offensiva, ha costruito buona parte dei suoi risultati su una difesa quasi impenetrabile. Con soli 12 gol subiti, i rosanero vantano la seconda miglior retroguardia del campionato, dietro solo allo Spezia, che ne ha incassati 10.

Dove il Palermo fatica è in fase offensiva: gli attaccanti Henry e Le Douaron attraversano un periodo di flessione, mentre Matteo Brunori, non ancora al top della forma, sembra destinato a partire dalla panchina anche sabato. A compensare queste difficoltà sono arrivate reti decisive dalla difesa, che contribuisce a mantenere viva la fase realizzativa del gruppo.

Un test per entrambe le squadre

Quella di sabato si preannuncia una sfida equilibrata e di grande intensità, in cui la Carrarese cercherà di sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, mentre il Palermo proverà a confermare i progressi mostrati contro lo Spezia e a consolidare la propria rincorsa verso le prime posizioni. L’appuntamento è fissato per le 15: una partita che promette emozioni e un’altra giornata da ricordare per i tifosi di entrambe le squadre.