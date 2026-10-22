La Nazione: “Carrarese, Belloni sfida il Palermo: «Li rispettiamo, ma non abbiamo paura»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
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La Carrarese si prepara alla difficile trasferta del Renzo Barbera contro il Palermo capolista, forte dell’entusiasmo ritrovato dopo due vittorie consecutive. Tra i protagonisti della formazione allenata da Guido Pagliuca c’è Niccolò Belloni, che a 32 anni ha trovato una nuova collocazione tattica sulla fascia destra. Come racconta Gianluca Bondielli sulle pagine de La Nazione, il calciatore, mancino naturale e abituato in passato a giocare da interno o trequartista, si è adattato al ruolo di esterno a tutta fascia.

Dopo l’addio di Zanon, la Carrarese non ha individuato un sostituto stabile sulla corsia destra, affidandosi a diverse soluzioni. Belloni aveva già ricoperto il ruolo nelle prime due partite della gestione Cioffi, prima di perdere spazio. Con l’arrivo di Pagliuca, che lo aveva già allenato a Lucca, è tornato titolare sia contro il Padova sia contro il Modena, offrendo prestazioni convincenti. Come evidenzia Bondielli su La Nazione, la sua capacità di accentrarsi partendo dalla destra ha contribuito a due delle quattro reti realizzate dalla Carrarese sotto la nuova guida tecnica.


Attraverso i canali ufficiali del club, Belloni ha espresso soddisfazione per il proprio momento: «Dal punto di vista personale mi sento bene. Mi sento in fiducia e finalmente ho raggiunto una condizione fisica importante, anche grazie alla continuità che sto trovando».

Il calciatore ha poi analizzato la ripartenza della squadra, come riportato da Gianluca Bondielli su La Nazione: «Siamo felici di aver ottenuto queste due vittorie consecutive; sono state due partite fondamentali per riprendere fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi dopo un avvio non positivo. Del resto, il nuovo allenatore ha portato una ventata di entusiasmo e di serenità. Il gruppo è riuscito ad assimilare bene le sue idee di calcio riuscendo a riproporle in campo da subito. Ad ogni buon conto possiamo e dobbiamo ancora crescere e migliorare. Il campionato rimane lungo e ricco di insidie ma la strada intrapresa è quella giusta».

Infine, l’attenzione si è spostata sulla sfida di domenica contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Belloni è consapevole delle difficoltà che attendono la Carrarese, ma non intende partire sconfitto. Nelle dichiarazioni riprese da Bondielli per La Nazione, l’esterno ha spiegato: «Affronteremo il Palermo a casa sua e siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo sul rettangolo verde. Questo genere di sfide, così prestigiose, devono spronarci a dare il meglio di noi stessi. Stiamo lavorando bene e nonostante loro siano in testa alla classifica, li affronteremo con rispetto ma senza paura».

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