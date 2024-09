Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Contento che Matteo si sia sbloccato. Oggi tante note liete»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rilasciando le seguenti parole:

«Se analizzo tutto la prestazione è stata positiva. Guardando i vari momenti della partita potevamo essere più bravi. C’è anche del merito negli avversari. La qualità più importante messo oggi in campo è stato l’atteggiamento avuto. Sgere? Di note liete ce ne sono tante, Henry e Brunori a segno, Jacopo che tornato titolare e Saric convocato. Abbiamo avuto anche note positive come i cambi obbligati. Abbraccio al gol di Brunori? Non sono solito fare queste cose, mi scompongo poco, ma oggi mi sentivo di farlo per Matteo e per la squadra, per la nostrab gente e mandare un segnale. Sono contento che Matteo si sia sbloccato, l’inizio in salita può complicare, dobbiamo giocare tutti con leggerezza. Cesena? Squadra difficile, l’anno scorso Mignani era qui a Palermo. Nessuna squadra ti regala niente, è così la serie B. Dobbiamo essere equilibrati ed efficaci al 100%».