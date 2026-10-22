Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo cerca il decollo. La Carrarese è una delle sue vittime preferite”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
palermo sampdoria 3-1 (65) pohjanpalo marchetti

Due gol nelle prime sette giornate di Serie B, ma un contributo sempre più importante alla manovra offensiva del Palermo. Joel Pohjanpalo si prepara alla sfida di domenica contro la Carrarese, avversaria alla quale nella passata stagione ha segnato quattro reti, tre al Renzo Barbera e una allo Stadio dei Marmi. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il finlandese ha spesso dimostrato in carriera di saper aumentare il proprio rendimento realizzativo con il passare delle giornate.

Finora Pohjanpalo ha trovato la rete in campionato contro Sampdoria ed Empoli, mentre in Coppa Italia ha realizzato tre gol in due partite, uno contro il Lecce e due contro il Mantova. Secondo quanto evidenzia Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, il bottino in Serie B non rappresenta un segnale di crisi, ma è legato anche a un’evoluzione del ruolo dell’attaccante nel 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. Il finlandese partecipa maggiormente alla costruzione del gioco, arretrando verso il centrocampo e lavorando al servizio dei compagni.


I numeri raccontano di 11 conclusioni nelle prime sette giornate, cinque nello specchio della porta e sei fuori, con due reti realizzate. La storia recente, però, invita alla fiducia. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nella scorsa stagione Pohjanpalo aveva segnato quattro gol nelle prime sette partite, attraversando poi un periodo senza reti tra l’ottava e la dodicesima giornata, prima di chiudere il campionato da capocannoniere con 24 centri. Anche nelle precedenti esperienze al Venezia aveva aumentato sensibilmente il proprio rendimento nel corso della stagione: nel 2023/24 realizzò 17 reti nel girone di ritorno, mentre nel 2022/23, dopo un solo gol nelle prime sette giornate, arrivò a quota 19 complessiva.

C’è poi il contributo agli assist. Dopo i sette della passata stagione, Pohjanpalo è già a quota due, entrambi per Johnsen nelle gare contro Juve Stabia e Avellino. Emblematica anche l’azione del primo gol contro il Mantova, con il finlandese protagonista nella costruzione della manovra conclusa da Segre. Un lavoro prezioso per una squadra che ha già mandato in rete dieci marcatori diversi.

Come conclude Arena sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo resta uno dei principali riferimenti offensivi del Palermo, ma il suo modo di interpretare il ruolo sta diventando sempre più funzionale al gioco collettivo. Con 16 reti realizzate, i rosanero vantano il miglior attacco della Serie B. La sfida contro la Carrarese potrebbe rappresentare l’occasione per ritrovare maggiore continuità sotto porta, senza la pressione di dover necessariamente trascinare da solo la squadra a suon di gol.

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