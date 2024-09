Gds: “Palermo, oggi la ripresa della preparazione. Nove sono out”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che oggi riprende la prparazione.

Dionisi sembra pronto a schierare Segre, insieme ad altri dieci giocatori, per il prossimo match a Castellammare di Stabia. La squadra inizierà oggi gli allenamenti a Torretta per prepararsi alla sfida. Segre, che ha giocato 29 minuti contro il Cosenza, ha mostrato una buona forma fisica dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per un mese e mezzo. La pausa gli permetterà di migliorare ulteriormente dal punto di vista atletico, e il suo posto nell’undici titolare per la partita al Menti sembra assicurato.

Per gli altri infortunati con lesioni, come Lucioni, Verre e Baniya, ci vorrà più tempo per il recupero. Appuah potrebbe invece recuperare in tempo, a meno che la sua distorsione alla caviglia non si riveli seria. Durante la ripresa degli allenamenti di oggi, Dionisi non avrà a disposizione i cinque giocatori convocati nelle rispettive nazionali: Desplanches (Italia Under 21), Peda (Polonia Under 21), Lund (Stati Uniti), Diakité (Mali) e Saric (Bosnia).

Per quanto riguarda Saric, il suo futuro con la squadra rimane incerto, con il tecnico che non si era pronunciato chiaramente prima della partita contro il Cosenza. La speranza è di trovare una soluzione prima del prossimo impegno della squadra.