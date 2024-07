Gds: “Palermo, carica Nikolaou: «Qui per fare grandi cose»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle parole rilasciate ieri da Nikoalou.

“Sono molto contento di essere al Palermo. Il club è importantissimo. Sono venuto qua perché ho visto un progetto serio e ambizioso, la società ha voglia di lavorare e ti offre tutto per fare bene”. Queste sono le prime parole di Dimitrios Nikolaou da nuovo giocatore rosanero. Il difensore centrale greco, arrivato a Livigno nei giorni scorsi, si è subito messo a disposizione dell’allenatore Dionisi. Classe 1998, alto quasi un metro e novanta, Nikolaou è stato allenato da Dionisi anche a Empoli, dove insieme hanno ottenuto la promozione in Serie A: “Con Dionisi abbiamo un buon rapporto, insieme abbiamo vinto il campionato a Empoli. È un allenatore che ti fa migliorare. Darò tutto quello che ho per la maglia”.

Nikolaou ha scelto la maglia numero 43: “È stato il mio primo numero da bambino”, un numero significativo nella piazza palermitana, considerato che fu lo stesso di Andrea Barzagli in rosanero. “È legato alla mia famiglia, mi ha sempre accompagnato nella mia carriera”, spiega il greco. Arrivato dallo Spezia in uno scambio che ha portato Aurelio e Soleri in Liguria, Nikolaou ha parlato con alcuni giocatori che hanno vestito la maglia del Palermo: “Tutti mi hanno parlato bene di Palermo, Elia e Mateju erano contenti del mio trasferimento in rosanero”, rivela il venticinquenne.

Nikolaou spera di dare il massimo nel nuovo club per raggiungere anche la Nazionale, con cui ha esordito nel 2018 in amichevole contro l’Arabia Saudita, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili. Più recentemente, è stato convocato nel 2022 per le amichevoli contro Romania e Montenegro, ma non è sceso in campo in nessuna delle due gare: “Il mio obiettivo è fare bene col Palermo, se arriva la Nazionale, ben venga. Voglio raggiungere i nostri obiettivi. Ho tanto da migliorare, bisogna sempre avere questo pensiero”.

Il centrale greco, mancino, ha già potuto apprezzare il calore dei tifosi palermitani a Livigno, dove la squadra resterà fino a domenica prossima: “Ci sono tanti tifosi appassionati. C’è tanto entusiasmo. Il progetto è importantissimo, c’è grande organizzazione, la società ti dà tutto per migliorare”.