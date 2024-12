Gds: “La Primavera del Palermo vola a Bari per finire l’anno in bellezza”

Ultimo impegno dell’anno per la Primavera del Palermo, che oggi alle 11.30 sarà di scena al comunale Antonio Antonucci per affrontare il Bari. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, oggi in edicola, i rosanero, quinti in classifica, vogliono chiudere il 2024 nel migliore dei modi contro una formazione in difficoltà.

L’occasione è ghiotta per i ragazzi di Del Grosso, reduci da sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi), e intenzionati a consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica.

Un Bari in crisi, ma da non sottovalutare

Il Bari, penultimo in classifica, sta attraversando un momento difficile e fatica a trovare continuità. Nonostante il divario in classifica, i rosanero dovranno mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi contro un avversario affamato di riscatto.

Numeri dalla parte del Palermo

Le statistiche sorridono ai siciliani: nei 25 precedenti tra le due squadre, il Palermo ha ottenuto 15 vittorie, 7 pareggi e soltanto 3 sconfitte. L’ultimo incrocio, lo scorso febbraio, si è chiuso sull’1-1, segno che anche oggi sarà necessaria attenzione per non compromettere quanto di buono fatto finora.

Obiettivo continuità e crescita

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, il match contro il Bari rappresenta un banco di prova importante per i giovani aquilotti, non solo per confermare il trend positivo, ma anche per chiudere l’anno con fiducia e slancio verso il girone di ritorno.