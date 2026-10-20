Gazzetta dello Sport: “Palermo, Bani oggi sotto i ferri. Il capitano spera di recuperare per la Carrarese”
Il Palermo tiene sotto osservazione le condizioni di Mattia Bani. Il capitano rosanero sarà sottoposto oggi a un intervento chirurgico per la frattura di un dito della mano destra, infortunio rimediato durante il primo tempo della sfida contro il Mantova.
Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il difensore dovrà affrontare l’operazione prima di poter valutare concretamente i tempi di recupero. La sua disponibilità per il prossimo impegno di campionato resta quindi da verificare.
Secondo quanto riferisce Vitale sulla Gazzetta dello Sport, le condizioni di Bani saranno monitorate nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla possibilità di impiegarlo domenica contro la Carrarese.
La situazione del capitano rappresenta dunque uno degli aspetti da seguire in vista del prossimo appuntamento dei rosanero. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport nell’aggiornamento firmato da Fabrizio Vitale, sarà necessario attendere le valutazioni successive all’intervento per capire se il difensore potrà essere a disposizione.
Il Palermo attende quindi notizie sulle condizioni del proprio capitano. La Gazzetta dello Sport, attraverso Fabrizio Vitale, conferma che la decisione sull’eventuale impiego contro la Carrarese arriverà soltanto dopo il monitoraggio medico dei prossimi giorni.