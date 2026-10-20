Gazzetta dello Sport: “Palermo, Bani oggi sotto i ferri. Il capitano spera di recuperare per la Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
palermo sampdoria 3-1 (99) palumbo bani cassandro

Il Palermo tiene sotto osservazione le condizioni di Mattia Bani. Il capitano rosanero sarà sottoposto oggi a un intervento chirurgico per la frattura di un dito della mano destra, infortunio rimediato durante il primo tempo della sfida contro il Mantova.

Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il difensore dovrà affrontare l’operazione prima di poter valutare concretamente i tempi di recupero. La sua disponibilità per il prossimo impegno di campionato resta quindi da verificare.


Secondo quanto riferisce Vitale sulla Gazzetta dello Sport, le condizioni di Bani saranno monitorate nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla possibilità di impiegarlo domenica contro la Carrarese.

La situazione del capitano rappresenta dunque uno degli aspetti da seguire in vista del prossimo appuntamento dei rosanero. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport nell’aggiornamento firmato da Fabrizio Vitale, sarà necessario attendere le valutazioni successive all’intervento per capire se il difensore potrà essere a disposizione.

Il Palermo attende quindi notizie sulle condizioni del proprio capitano. La Gazzetta dello Sport, attraverso Fabrizio Vitale, conferma che la decisione sull’eventuale impiego contro la Carrarese arriverà soltanto dopo il monitoraggio medico dei prossimi giorni.

Altre notizie

palermo padova 2-1 (61) bani

Corriere dello Sport: “Palermo, Bani sotto i ferri. Carrarese a rischio, Inzaghi valuta Peda e Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
palermo padova 2-1 (131) SEGRE

Corriere dello Sport: “Palermo, Segre è il dottore dei rosanero: gol, cuore e un sogno chiamato Serie A. Il rinnovo può attendere”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-19 143102

Palermo, Pohjanpalo e Johnsen si godono il lunedì di relax: giornata sul campo da golf dopo la vittoria a Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (54) bani

Palermo, Bani si opera alla mano destra per un dito rotto

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
primavera palermo 26 27

Palermo, settore giovanile e femminile: la Primavera batte il Perugia, goleada dell’Under 13. Tutti i risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Screenshot 2026-10-19 100851

Ilovepalermocalcio.com sbarca in radio: al via la collaborazione con Radio Spazio Noi. Oggi alle 17:30 debutta “Rosanero Social Club”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
pagliuca

La Nazione: “Carrarese, missione impossibile a Palermo? Pagliuca prepara la sfida alla capolista e punta a recuperare tre giocatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Screenshot 2026-10-19 092743

La Nazione: “Carrarese, Rubino trascina gli azzurri: «Pagliuca ci ha ridato entusiasmo. Ora dobbiamo continuare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
mantova palermo 26-27 (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, avvio record. E i distacchi già pesano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
palermo padova 2-1 (98) segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, Segre rompe il digiuno dopo nove mesi. Il gol a Mantova vale doppio: il dottore è tornato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (74) hernani

Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record: dieci marcatori diversi e 16 gol. Inzaghi non dipende solo da Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, i numeri non mentono mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026

Ultimissime

palermo sampdoria 3-1 (99) palumbo bani cassandro

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Bani oggi sotto i ferri. Il capitano spera di recuperare per la Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
paolo-bianco-pisa-sc

Il Tirreno: “Pisa, Bianco meglio del Monza e vicino ai numeri di Inzaghi: avvio da grande squadra”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
palermo padova 2-1 (61) bani

Corriere dello Sport: “Palermo, Bani sotto i ferri. Carrarese a rischio, Inzaghi valuta Peda e Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
palermo padova 2-1 (131) SEGRE

Corriere dello Sport: “Palermo, Segre è il dottore dei rosanero: gol, cuore e un sogno chiamato Serie A. Il rinnovo può attendere”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-20 061329

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Segre è l’uomo ovunque”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026