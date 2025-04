Gazzetta dello Sport: “I rosanero hanno un nuovo leader. Le pagelle di Palermo-Sassuolo”

Le pagelle di Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport raccontano al meglio una giornata memorabile al “Renzo Barbera”. Il Palermo travolge il Sassuolo con un clamoroso 5-3, in una partita che ha visto brillare soprattutto Joel Pohjanpalo, autore di una tripletta da incorniciare e premiato come migliore in campo.

Nel suo giudizio, Vitale sottolinea come il Palermo, trascinato da una prestazione collettiva solida e da individualità ispirate, sia riuscito a piegare la capolista, rinviandone la festa promozione. Prestazioni importanti anche per Audero, Magnani e Segre, mentre qualche amnesia finale ha impedito un punteggio ancora più rotondo. Di seguito, i voti completi assegnati ai protagonisti di Palermo-Sassuolo.

PALERMO (3-4-2-1)

Audero 7; Baniya 5,5, Magnani 7, Ceccaroni 7 (dal 24’ s.t. Di Mariano 6);

Pierozzi 6,5 (dal 45’ s.t. Vasic s.v.), Blin 6,5 (dal 33’ s.t. Verre 5,5), Gomes 6,5, Lund 6,5;

Segre 7 (dal 33’ s.t. Ranocchia 6,5), Brunori 6 (dal 45’ s.t. Diakité s.v.); Pohjanpalo 8

ALLENATORE

Dionisi 7

SASSUOLO (4-2-3-1)

Moldovan 5; Toljan 5, Romagna 5, Lovato 5 (dal 36’ s.t. Muharemovic s.v.), Doig 5;

Ghion 5 (dal 17’ s.t. Moro 6,5), Boloca 5; Berardi 5,5, Volpato 5,5 (dal 1’ s.t. Pierini 6,5), Laurienté 5 (dal 17’ s.t. Obiang 6,5);

Mulattieri 5,5 (dal 1’ s.t. Lipani 5,5)

ALLENATORE

Grosso 5

Top

8 Pohjanpalo

Tripletta sontuosa e un mezzo assist per Segre, con 8 gol il Palermo ha un nuovo leader.