Fu ad un passo dal Palermo. Di Marzio: “Udinese, Valentin Gomez ha firmato”

Valentin Gomez ha scelto l’Italia, in particolare l’Udinese. Il terzino, proveniente dal Velez, fu , in passato, ad un passo dal vestire la maglia rosanero. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il classe 2003 ha firmato e mancherebbe ormai solo l’annuncio ufficiale.

Gomez è un difensore duttile, che in carriera ha giocato sia come centrale di difesa che come terzino sinistro. Per l’Udinese sarà quindi un jolly importante, giocatore ambivalente che tornerà di certo utile all’allenatore bianconero.