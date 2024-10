Frosinone-Pisa, Angori: «Avremmo meritato la vittoria»

Il difensore del Pisa, Samuele Angori, è intervenuto ai microfoni di “Oltre il Novamentesimo” a seguito della sfida contro il Frosinone:

«Nel primo tempo abbiamo faticato un po’. Loro sono stati molto chiusi, molto bassi. Una linea da cinque dietro che ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo costruito di più, un palo, qualche occasioni, un rigore dubbio che però non ha fischiato. Nel secondo tempo avremmo meritato la vittoria, però anche smuovere la classifica è importante, non buttiamo nulla, tra tre giorni giochiamo: adesso guardiamo verso il Catanzaro. Siamo stati pericolosi. Abbiamo battuto tanti angoli, di testa l’abbiamo prese tutte noi, ma solo Moreo ha centrato lo specchio solo una volta. È andata così, andiamo avanti. Io quando entro cerco di dare sempre il massimo. Quando il mister mi dà i minuti che ritiene giusti, io cerco di dare tutto. Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto furia di cercare subito il gol, ma è normale. Siamo primi in classifica, in superiorità sin da subito abbiamo avuto voglia, ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo dominato, rischiando qualcosina in contropiede, ma era preventivabile. Credo che ci sia mancata un po’ di fortuna e di precisione. Se non abbiamo potuto vincere, abbiamo fatto bene a pareggiarla».