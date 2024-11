FOLLIA ARABA: 200 milioni di € e si comprano la squadra di Serie A | Nuovo stadio e Scudetto

Cambiano totalmente gli equilibri del calcio italiano: un club di Serie A viene acquistato dagli sceicchi, e adesso sogna stadio e scudetto.

Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo assistito con grande frequenza a pesanti investimenti da parte di sceicchi nel mondo del calcio. Questi hanno investito per comprare dei club europei, rendendoli delle vere e proprie corazzate a livello sia internazionale che nazionale.

Basti pensare ad esempio al Manchester City e al PSG, che sono diventate delle big assolute proprio dopo aver cambiato proprietà. Guardando più recentemente invece troviamo il Newcastle, che si candida per entrare nell’elite del calcio inglese in pochi anni.

Tuttavia una situazione del genere potrebbe presto essere vissuta da una squadra di Serie A. Questa infatti sta per essere comprata dagli arabi per circa 200 milioni di euro, e sta già facendo sognare i tifosi: adesso sia il nuovo stadio che la vittoria dello scudetto sono alla portata.

Ecco quale club è finito nel mirino degli sceicchi

Contestazioni e continui insulti sono solamente la ciliegina sulla torta che sta facendo maturare sempre di più nella testa di Urbano Cairo il pensiero di cedere il Torino. I tifosi sono stanchi e furiosi dopo anni di continue delusioni, e stanno chiedendo a gran voce al numero uno di vendere la società.

Lo stesso però sembra che ci stia pensando sul serio. Qualora dovesse arrivare una grande offerta infatti il numero uno granata valuterebbe per davvero la possibilità di piazzare le sue quote. La notizia più clamorosa che proviene da Riyad però e che secondo alcune voci riportate da calciomercato.it gli sceicchi sauditi stiano realmente pensando di comprare il Toro. E i tifosi stanno già iniziando a sognare.

Fissato il prezzo per cedere la società

Secondo gli ultimi rumors, Cairo vorrebbe circa 250 milioni di euro per vendere il Torino. Tuttavia è molto probabile che una proposta sui 200 lo accontenterebbe. E questa cifra come detto potrebbe essere messa sul piatto proprio dagli arabi.

Staremo a vedere dunque se queste indiscrezioni si riveleranno realistiche oppure no. La cosa certa è che qualora ciò andasse in porto, i tifosi granata potranno finalmente cominciare ad accarezzare l’idea di avere un nuovo stadio e di tornare a competere per traguardi importanti, come lo scudetto.