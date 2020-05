Il 15 giugno riapriranno i centri estivi, ma non i campi estivi che al momento – la differenza tra i due è che il primo non prevede il pernottamento mentre il secondo si – restano chiusi. Si ipotizza, come riportato da “Gds.it”, che i centri estivi in questo periodo siano la prova generale per abituare i bambini alle nuove regole anti contagio. Lo spiega meglio Italia Falivene, responsabile dei centri EducoItalia della zona Centro–Sud: “Noi di EducoItalia siamo pronti a ripartire per il 15 giugno, salvo nuove disposizioni, e questa opportunità rappresenta un ottimo modo per abituare i bambini a seguire le nuove regole anti Covid19 come indossare la mascherina – varia dalle fasce di età e da altri criteri -, lavare le mani e mantenere il distanziamento sociale. Quest’ultimo varia invece dal rapporto numerico tra bambini, sempre per fasce d’età, e operatori. Ad esempio per i piccoli in età da 3 a 5 anni è consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini e così via.”