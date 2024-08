Escl. Devetak: «Mi aspettavo una seconda chance. Sul mio cammino ha inciso…»

«Sono convinto che il Rijeka possa essere un’eccellente occasione per la mia carriera. Mi aspettavo e speravo che mi fosse concessa una seconda opportunità al Palermo. Purtroppo non mi è stata concessa. Auguro comunque ai rosanero le migliori fortune in vista della prossima stagione». Queste le parole ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Mladen Devetak ex difensore del Palermo appena ceduto si croati del Rijeka.

Come ha vissuto la preparazione estiva?

«Allenarmi con il gruppo a Livigno è stato fantastico. Ho sempre creduto nella possibilità di giocarmi le mie carte in rosanero. Quando poi però sono tornato a Palermo senza seguire il gruppo in Inghilterra, ho realizzato che non sarei stato confermato».

Perché non ha funzionato la storia al Palermo?

«Credo abbia avuto una grossa incidenza l’infortunio patito all’inizio della mia avventura in rosanero. Sono stato costretto a uscire dal gruppo per circa un mese e questo a mio avviso ha avuto il suo peso».