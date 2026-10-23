Verso Entella-Mantova, Chiappella: «Affrontiamo una squadra che ha perso solo con il Palermo. Serviranno attenzione ed energia»

La Virtus Entella si prepara ad affrontare il Mantova nell’ottava giornata del campionato di Serie B. Alla vigilia della sfida, il tecnico biancoceleste Andrea Chiappella è intervenuto in conferenza stampa per presentare una partita che si annuncia impegnativa, soprattutto per il valore dell’avversario e per il momento positivo attraversato dalla formazione lombarda.

L’allenatore ha sottolineato la necessità di concentrarsi esclusivamente sul prossimo appuntamento, nonostante il calendario preveda tre gare ravvicinate. Spazio anche all’analisi del Mantova, sconfitto finora soltanto dal Palermo, e alle possibili rotazioni della formazione.





Chiappella: «Pensiamo a una partita alla volta»

Il tecnico della Virtus Entella ha ribadito l’importanza di affrontare il calendario senza lasciarsi condizionare dagli impegni successivi.

«L’aspetto più importante è quello di pensare di partita in partita, ne abbiamo tre ravvicinate ma la più importante è quella che va giocata, sulla quale abbiamo destinato tutte le risorse possibili».

Un messaggio chiaro alla squadra, chiamata a mantenere alta la concentrazione in un periodo particolarmente intenso della stagione.

Entella-Mantova, Chiappella: «Hanno perso solo con il Palermo»

L’allenatore ha poi analizzato le caratteristiche della formazione guidata da Francesco Modesto, sottolineandone la continuità di rendimento e la capacità di mantenersi nelle zone alte della classifica.

«Arriva un Mantova in fiducia, che in questo avvio di annata ha perso solo con il Palermo e merita il posto in alta classifica, ha grande continuità con le cose fatte nella parte finale dello scorso campionato, e sarà dunque una gara tosta fatta di tanti duelli, ci sarà da lottare. Da farsi trovare pronti».

Chiappella ha quindi evidenziato come il Mantova rappresenti un avversario particolarmente competitivo, capace di dare continuità al percorso intrapreso nella parte conclusiva della passata stagione.

Il tecnico dell’Entella ha poi aggiunto:

«Le vittorie, come dico sempre ai miei ragazzi, vanno costruite attraverso le prestazioni, e su questo lavoriamo: ho chiesto grande attenzione ed energia, sarà una sfida che metterà a dura prova anche il nostro aspetto mentale».

La capacità di affrontare i duelli e di mantenere lucidità nei momenti più complicati potrebbe dunque rappresentare uno degli aspetti decisivi dell’incontro.

Entella, Chiappella sulle rotazioni: «Voglio valorizzare tutta la rosa»

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore ha affrontato anche il tema delle scelte di formazione, chiarendo che gli eventuali cambiamenti non saranno dettati esclusivamente dalla necessità di gestire le energie.

«Le rotazioni non sono conseguenti all’idea di far ruotare la squadra, ma sono scelte per premiare quello che si vede in allenamento e per cercare i migliori interpreti per affrontare l’avversario. Non è questione di turn over, ma di valorizzazione della rosa per cercare di premiare il lavoro di tutti. Vedo uno spirito sempre positivo da parte dei ragazzi».

Una filosofia che punta a mantenere coinvolto l’intero gruppo, premiando il rendimento quotidiano e individuando di volta in volta i giocatori più adatti alle caratteristiche degli avversari.

Entella-Mantova, sfida importante per entrambe

La Virtus Entella si prepara dunque a una partita che richiederà grande intensità e attenzione, contro un Mantova protagonista di un avvio di campionato positivo.

Le parole di Chiappella confermano il rispetto per la formazione lombarda, capace di perdere soltanto contro il Palermo e di conquistare una posizione importante in classifica.

Per l’Entella sarà fondamentale mantenere lo spirito mostrato nelle ultime settimane, affrontando la gara con determinazione e senza pensare agli appuntamenti successivi.