È il momento di tornare a casa: prendono Bernardeschi a gennaio | Prestito con diritto di riscatto

Il campione d’Europa 2020 ha deciso di tornare. Il club lo prende in prestito con diritto di riscatto nella sessione di mercato invernale.

L’esperienza di Federico Bernardeschi nella Mls continua. L’ex calciatore di Juve e Fiorentina sta disputando una buona stagione con il suo Toronto, squadra che due estati fa lo ha ingaggiato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Vecchia Signora. E’ anche per questo motivo che negli ultimi tempi si sta parlando con grande insistenza di un suo possibile ritorno nel calcio che conta.

Già a gennaio e a giugno scorsi infatti le voci su un suo approdo in un club di Serie A (si parlava principalmente di Lazio e Bologna, anche se alcuni addirittura avevano indicato un clamoroso ritorno alla Juve) erano belle forti. Tuttavia la cosa si è risolta con un nulla di fatto. In vista della prossima sessione di trasferimenti invernale però qualcosa potrebbe andare diversamente.

Nello specifico, un club italiano sembra avere serie intenzioni di riportarlo a casa, tanto da aver già allacciato i dialoghi con la società canadese. A quanto pare Berna si trasferirà nel bel paese in prestito con diritto di riscatto, concedendosi così una nuova grossa opportunità di tornare a giocare ad alti livelli.

Grossa chance per Bernardeschi

Un giocatore con le qualità e con l’esperienza di Federico Bernardeschi farebbe comodo a qualsiasi club del nostro campionato. In particolare a quelli che giocano le coppe europee, visti i tanti impegni che dovranno affrontare.

E’ per questa ragione dunque che l’Atalanta sembrerebbe pensare davvero a prendere il calciatore. La Dea partecipa alla Champions League, e ha intenzione di viaggiare ai vertici del campionato di Serie A. Di conseguenza avere una rosa lunga è quasi obbligatorio, e un innesto in più a gennaio non farebbe male. Inoltre poi c’è il fattore Gasperini, che vuole vincere un’altra scommessa.

Berna è la nuova scommessa del tecnico?

Come ben sappiamo nel corso degli ultimi anni Gasperini è riuscito a lanciare e rilanciare diversi calciatori ad alti livelli. Al momento il tecnico della Dea sta provando a fare ciò con Zaniolo, ma fin qui sta avendo scarsi risultati.

Un altro calciatore che però l’allenatore proverebbe volentieri a far tornare al top è proprio Bernardeschi. Staremo a vedere quindi se quelle che al momento sono delle pure indiscrezioni si riveleranno reali.