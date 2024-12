Di nuovo insieme: dopo Sassuolo De Zerbi lo chiama al Marsiglia | Clamoroso colpo di gennaio

Il tecnico bresciano ha richiamato il suo vecchio pupillo dei tempi del Sassuolo a Marsiglia: a gennaio arriva un colpo davvero clamoroso.

Roberto De Zerbi, dopo l’addio alla Premier League, si è catapultato in una nuova esperienza importante. Il tecnico bresciano infatti è alla guida del Marsiglia, squadra che sta facendo benissimo in Ligue 1. L’ex allenatore neroverde crede molto in questo progetto, tanto che tempo fa è saltata fuori una notizia riguardante un suo rifiuto ad un ricco contratto con il Manchester United.

A conferma della bontà di questo piano messo in atto dal club transalpino ci sono stati alcuni acquisti importanti nella sessione di mercato estiva. Su tutti parliamo di Mason Greenwood, che sta facendo faville, e Adrien Rabiot, rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Juve. Ma i colpi per l’Olympique non sembrano affatto finiti qui.

La società infatti sta ragionando su diversi altri profili in entrata, e tra questi spicca un calciatore allenato da Roberto De Zerbi al Sassuolo. I due infatti in Emilia hanno creato un bel rapporto, e sono pronti a tornare a lavorare insieme, consentendo così al Marsiglia di mettere a segno un colpo davvero fantastico già a gennaio.

Grandi nomi in ballo in quel di Marsiglia

Nel corso degli ultimi giorni per la squadra francese si sta facendo avanti la possibilità di prendere addirittura Paul Pogba, in cerca di una nuova sistemazione dopo la rescissione del suo contratto con la Juventus. Sebbene la società ha detto che per il momento questo è solo un sogno, i tifosi sperano realmente nel suo arrivo.

Ma oltre al Polpo recentemente è cominciato a circolare anche il nome di un ex calciatore del Sassuolo, allenato come detto già in passato da Roberto De Zerbi. Si tratta di Maxime Lopez, centrocampista che al momento si trova in forza al Paris FC.

Incontro tra tecnico e calciatore

Di recente Maxime Lopez è stato visto parlare nel centro di allenamento del Marsiglia proprio con il mister lombardo. I due hanno sempre avuto un ottimo rapporto, e di conseguenza si sono scatenate le voci su un trasferimento del giocatore nel club.

Lo spagnolo ha già giocato nella squadra allenata da De Zerbi, essendovi cresciuto nel suo settore giovanile, e non disdegna un ritorno. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se ci sarà una reunion dal sapore neroverde.