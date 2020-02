Il difensore del Giugliano, Di Girolamo, ha parlato ai microfoni di “Tuttoseried.com”. Ecco le sue parole: «Quali squadre squadre vedi nei play off? Sono certo che nei play off ci sarà una tra Savoia e Palermo, credo anche che l’FC Messina rientra, tutte le altre sa la giocano. Se dico Palermo… come continui. Se mi dici Palermo rispondo che non c’entra niente con questa categoria sia per la piazza che per il blasone. Come squadra dovrebbe fare molto di più di quello che sta facendo ma non a livello di numeri ma a livello di gioco e prestazioni. A parer mio il Savoia è più solido come squadra».