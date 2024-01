Cremonese, trauma distorsivo per Collocolo. Salta anche il Palermo

Tegola in casa Cremonese. Gli esami a cui è stato sottoposto Michele Collocolo, centrocampista uscito anzitempo nella sfida contro il Brescia di sabato scorso, hanno evidenziato un trauma distorsivo nella zona mediale del ginocchio.

Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo con i tempi di recupero che saranno stabiliti nei prossimi giorni. Il classe ‘99 quasi certamente dovrà però restare fermo per tutto il mese di febbraio. Per questo, infatti, con ogni probabilità salterà anche la sfida contro il Palermo in programma il 24.