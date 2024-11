Corriere dello Sport: “Palermo-Spezia, le probabili formazioni”

Al Renzo Barbera si alza il sipario su una sfida cruciale per il Palermo e lo Spezia, due squadre che inseguono obiettivi differenti ma ugualmente ambiziosi. Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, entrambe le formazioni si presentano al completo, seppur con alcune defezioni, per un match che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione.

Palermo, nessuna novità nell’undici titolare. Il tecnico Dionisi conferma la fiducia agli undici scesi in campo contro la Sampdoria, senza variazioni di rilievo. Gomes scalpita per un posto a centrocampo, ma per ora parte dalla panchina. Sulla fascia sinistra di difesa, ancora preferito Ceccaroni a Lund, mentre in avanti il trio Insigne, Henry e Di Francesco guiderà l’attacco dei rosanero.

Modulo: 4-3-3

Indisponibili: Gomis, Blin, Saric, Pierozzi

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

A disposizione: Sirigu, Lund, Nedelcear, Buttaro, Peda, Gomes, Vasic, Di Mariano, Brunori, Appuah, Le Douaron

Spezia, opportunità per Di Serio in attacco

Dall’altra parte, il tecnico D’Angelo schiera un solido 3-5-2, con qualche ballottaggio ancora aperto. In difesa, tra Mateju e Wisniewski sembra favorito il primo. In attacco, spazio a Di Serio, supportato da Falcinelli. A centrocampo, confermati gli esterni Aurelio e Ferrer, mentre in mediana ci sarà il dinamismo di Bandinelli.

Modulo: 3-5-2

Indisponibili: Sarr, Crespi, Kouda

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bertola, Di Serio

A disposizione: Mascardi, Wisniewski, Ferrer, Aurelio, Candelari, Reca, Giorgeschi, Degli Innocenti, Bandinelli, Soleri, Falcinelli, Colak

Una sfida cruciale

Con lo Spezia ancora imbattuto e il Palermo alla ricerca di una vittoria casalinga che manca da troppo tempo, la gara di oggi promette spettacolo. Il confronto tra due filosofie di gioco, il 4-3-3 dinamico dei rosanero e il compatto 3-5-2 degli aquilotti, sarà un banco di prova importante per entrambe le formazioni.