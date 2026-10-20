Corriere dello Sport: “Palermo, Bani sotto i ferri. Carrarese a rischio, Inzaghi valuta Peda e Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
palermo padova 2-1 (61) bani

Il Palermo torna al lavoro con l’attenzione rivolta soprattutto alle condizioni della difesa. Il caso principale riguarda Mattia Bani, che questo pomeriggio sarà operato a Firenze per la frattura di un dito della mano destra, rimediata durante il primo tempo della trasferta vinta contro il Mantova. Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il capitano rosanero salterà la ripresa degli allenamenti al CFA di Torretta e resta in dubbio per la sfida di domenica contro la Carrarese.

L’infortunio è arrivato durante la gara dello stadio Martelli, quando Bani ha avuto bisogno dell’intervento dello staff medico direttamente sul terreno di gioco. I tempi di recupero saranno valutati dopo l’operazione, con i sanitari rosanero che proveranno a metterlo nelle condizioni di tornare a disposizione già per il prossimo impegno casalingo.


Secondo quanto evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nella gestione del capitano verrà considerato anche il calendario. Tre giorni dopo la partita contro la Carrarese, infatti, il Palermo sarà impegnato sul campo del Pisa. Un doppio appuntamento ravvicinato che potrebbe suggerire prudenza, soprattutto considerando le alternative presenti nell’organico di Filippo Inzaghi.

In caso di forfait di Bani, Peda è pronto a giocarsi le proprie possibilità, mentre resta percorribile anche la soluzione Magnani. Due opzioni che consentirebbero al tecnico di gestire l’eventuale assenza del capitano senza dover ricorrere a soluzioni d’emergenza.

Pierozzi verso il recupero, Barba resta in dubbio

Il punto sull’infermeria, come racconta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, riguarda anche Pierozzi e Barba. Per l’esterno destro filtra fiducia in vista della gara di domenica. Il giocatore era rimasto fuori dalla trasferta di Mantova a scopo precauzionale, dopo un trauma contusivo alla spalla. Inzaghi ha preferito non correre rischi, con l’obiettivo di averlo nelle migliori condizioni possibili contro la Carrarese.

Situazione più incerta, invece, per Federico Barba. Il difensore è ancora alle prese con un sovraccarico muscolare accusato pochi giorni prima della trasferta contro l’Empoli. Anche in questo caso il tecnico aveva scelto la prudenza, evitando di impiegarlo contro il Mantova. La sua disponibilità per domenica resta da verificare.

Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’approfondimento firmato da Antonio La Rosa, sarà dunque la difesa il reparto maggiormente monitorato nei prossimi giorni. Il Palermo si prepara ad affrontare una Carrarese rilanciata dall’arrivo di Guido Pagliuca in panchina, dopo il successo esterno contro il Padova e la vittoria sul Modena di Belotti.

Per Inzaghi le prossime sedute saranno decisive per valutare le condizioni degli indisponibili e individuare le soluzioni migliori in vista del ritorno al Barbera.

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