Corriere dello Sport: “Henry dopo Gomes. Finalmente Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro la Reggiana.

La vittoria contro la Reggiana ha segnato un ritorno importante per il Palermo al Renzo Barbera, dopo mesi senza successi in casa. La squadra, allenata da Dionisi, ha mostrato una buona combinazione di qualità offensiva e capacità di gestione del vantaggio, ottenendo un netto 2-0. Nel primo tempo, l’attacco è stato incisivo e organizzato, con Claudio Gomes che ha aperto le marcature con il suo primo gol in rosanero, seguito da un tap-in di Henry dopo una bella azione avviata da Di Francesco e conclusa da Insigne, con il pallone rimbalzato dalla traversa.

La Reggiana, nonostante alcuni tentativi iniziali, è apparsa poco concreta e fragile, con diversi errori in fase di costruzione. La squadra di Viali ha provato a reagire inserendo più attaccanti, ma senza cambiare realmente le dinamiche della partita. Il Palermo ha saputo difendere bene il vantaggio, mostrando progressi nell’intensità e nella tenuta mentale, gestendo la pressione della Reggiana anche quando è rimasta in inferiorità numerica per l’infortunio di Okwonkwo.

Questa prestazione, che ha coinvolto anche un’ottima difesa da parte di Gomes, nominato migliore in campo, segna un passo in avanti significativo per il Palermo, che ha ora consolidato fiducia e affiatamento con la sua gente al Barbera.