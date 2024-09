Corriere dello Sport: “Baniya è recuperato. Le probabili formazioni di Palermo-Cesena”

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Cesena in programma domani al Barbera.

Per la partita di domani tra Palermo e Cesena, ci sono alcuni dubbi legati alla formazione dei rosanero. Lund potrebbe non essere disponibile, mentre Pierozzi ha recuperato e dovrebbe partire titolare. Anche Baniya è recuperato. In attacco, si prevede il debutto dal primo minuto per Le Douaron, schierato come esterno destro.

Ecco le probabili formazioni:

Palermo (4-3-3):

Desplanches; Diakitè, Ceccaroni, Nikolaou, Pierozzi; Segre, Gomes, Ranocchia; Le Douaron, Brunori, Di Francesco.

A disposizione: Nespola, Sirigu, Baniya, Nedelcearu, Buttaro, Peda, Vasic, Saric, Di Mariano, Insigne, Appuah, Henry.

Allenatore: Dionisi.

Cesena (3-4-2-1):

Pisseri; Curto, Ciofi, Mangraviti; Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma; Kargbo, Antonucci; Shpendi.

A disposizione: Klinsmann, Siano, Prestia, Piacentini, Pieraccini, Ceesay, Celia, Chiarello, Mendicino, Tavsan, Francesconi, van Hooijdonk, Coveri.

Allenatore: Mignani.

Per il Cesena, Berti non sarà disponibile, sebbene gli esami abbiano escluso fratture. Kargbo e Antonucci agiranno alle spalle di Shpendi in attacco, mentre in difesa resta il ballottaggio tra Ciofi e Prestia.