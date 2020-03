In Spagna pompe funebri sono al collasso: non sono più in grado di gestire le migliaia di salme accumulate da quando si è diffusa la panademia da Coronavirus. La situazione più grave a Madrid. Per questo il ministero della Salute spagnolo ha emesso un’ordinanza che “autorizza l’esercito al trasferimento delle salme”. Lo riporta El Pais.

Il collasso delle onoranze funebri e il ritardo nella rimozione dei corpi ha creato situazioni molto complicate nelle case di cura e ha costretto a improvvisare un obitorio di emergenza al Palazzo del Ghiaccio a Madrid e a prepararne un secondo nella Cittadella della Giustizia dalla capitale.