La Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in una lettera al presidente della Regione, avevano chiesto di predisporre la chiusura degli esercizi commerciali per il lunedì di Pasquetta. Tale richiesta è stata accolta. Uno stralcio della lettera, riportato da “Gds”: “La chiusura dei supermercati nel giorno di Pasquetta è una decisione saggia e un segnale di responsabilità. Ringraziamo il presidente Musumeci per avere accolto il nostro appello a nome di migliaia di lavoratrici e lavoratori del commercio”.